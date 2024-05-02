Düzce Üniversitesi Öğrencileri Okula Sürpriz Yaptı

Düzce'de sosyal medyada bir öğretmenin patlayan voleybol topunu elleriyle diktiği anları gören üniversite öğrencileri okula sürpriz yaparak, gönül köprüsü kurdu.

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, Yığılca ilçesinde bulunan Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu'nda çocukların oynadığı voleybol topunun patlayınca öğretmen tarafından dikildiğini sosyal medyada gördü. Öğrenciler kendi harçlıklarından artırarak voleybol, futbol ve basketbol topu aldı. İlkokul öğrencilerine sürpriz yapan topluluk üyeleri, getirdikleri toplarla birlikte çocuklarla oyunlar oynadı. Paylaşımı görüp çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Dümerang topluluğu yöneticisi Arzu Mansız, "Çocuklara ilk önce top hediye ettik. Onlarla güzel vakit geçirebilmek için oyunlar oynadık. Çocuklar çok sevindi ve çok mutlu oldular. Güzel vakit geçirip iyi hatıralar bıraktık" dedi. - DÜZCE