Android P'den Heyecanlandıran Haber

Google'ın yeni Android sürümü çok yakında az da olsa kendini gösterebilir. İsabetli tahminleri ve sızıntıları ile tanınan Evan Blass'a göre Mountain View bu ayın ortalarında Android P'yi geliştiriciler için ön izlemeye açabilir. Şimdilik 'P'nin hangi tatlının ilk harfi olduğu bilinmiyor, ancak bazı tahminler, bu ön izlenimin dünya Pi Günü olan 14 Mart olabileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa yeni işletim sisteminin adı Android Pie (turta) olabilir.

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Daha önce aldığımız duyumlara göre Android P boşta bekleyen uygulamaların mikrofon ve kamerayı gizlice kullanmasını engelleyecek. Bu da kötü niyetli uygulamalara ve virüslere karşı fazladan bir önlem olmuş olacak. Diğer raporlar ise işletim sisteminin iPhone X'te bulunan kamera ve algılayıcı çıkıntısı gibi çıkıntıları destekleyeceğini söylüyor.

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İşletim sisteminin ayarlarında bir gece modu olacağı söyleniyordu, ancak görünüşe bakılırsa bu bir yanlış anlaşılma olabilir. Yeni iddialar, geliştiricilerin gece modu özelliğini uygulamalarına kolayca ekleyebilmeleri için yeni bazı özellikleri bulunduğunu söylüyor.