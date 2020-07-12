ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı

4 yıldır ABD'de yaşayan ve bir buçuk senedir TIR şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel taşınacaklarını açıkladı.

ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı
12.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:33

4 yıldır ABD'de yaşayan ve bir buçuk senedir TIR şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel taşınacaklarını açıkladı. Illinois eyaletinin Plainfield şehrinde kayınvalidesinin evinde ailesiyle birlikte yaşayan eski oyuncu Florida'ya kendi evlerine taşınacaklarını açıkladı.

Eski oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eşimle aldığımız ortak karar neticesinde çocuklarımızın da geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşmeye ve oradan bir ev almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı. Televizyon ekranlarında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' adlı diziyle tanınan Tolga Karel, ABD'de TIR şoförlüğü yapıyor. Karel, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ününe ün katmıştı. Sarah Scott ile evlenen Karel, ABD'de TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

TIR'CILIĞA DEVAM EDECEKKarel, TIR şoförlüğüne devam edeceğini ve "TIR'ımla yollarda olacağım ama en azından ailemin sakin ve huzurlu bir ortamda büyümeleri beni mutlu edecektir. İlerleyen zamanda balıkçı teknesi alır okyanuslara açılırım. Şimdi güzel dostlar ve anılar biriktirme zamanı" dedi.EŞİ FLORİDA'DA OKULA GİTTİSarah ve Tolga Karel çifti Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı. O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret Florida'da üniversite eğitimini tamamladı. Sarah'ın Florida'yı çok sevdiğini yakın çevresine söylediği aktarıldı.HAYELLERİ VARDI AMA İFLAS ETTİSağlık Turizm firması Sakamed ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Karel, Chicago şehir merkezinde ev ofis olarak bir yer tutmuş fakat Türkiye'den teşvik alamayınca üç ay sonra hem ev hem de ofis olarak kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı. Kayınvalidesinin evine taşınan Karel daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Mia adında kızı olan Karel'in Kenan adında bir de oğlu geçtiğimiz aylarda doğmuştu. Karel'in bir de ilk eşinden bir çocuğu bulunuyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım atıldı
Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Reynmen Ozan Güven Mabel Matiz Kemal Sunal
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:33:46. #1.15#
title