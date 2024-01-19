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Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek?

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Türkiye saatiyle 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinin kalkış anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak. Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor. Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.

Dönüş zamanı ise şuan bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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