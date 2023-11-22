Yapay Zeka ile Okul Bölgelerinin Trafik Düzeni Sağlanıyor

ABD'nin Florida eyaletinde yapılan bir yapay zeka projesiyle okul bölgelerindeki trafik düzenleniyor ve öğrencilerin güvenliği sağlanıyor.

Yürütülmekte olan yeni bir yapay zeka projesi kapsamında okul çevreleri, yeniden düzenleniyor. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına atılan adımlarla birlikte bu bölgeler, daha düzenli bir trafik akışına sahip olacak. İşte detaylar

Yapay zeka, okul bölgelerinin trafiğini düzenliyor!

ABD'nin Florida eyaletinden bir grup araştırmacı, hava görüntüleme teknolojileri ve yapay zeka sistemlerinden faydalanarak öğrencilerin güvenliğini üst seviyeye taşıyacak bir projeye imza attı. Bu projeyle birlikte okul bölgelerindeki yollar, zaman ve maliyet açısından dezavantajlı olan geleneksel yöntemler yerine bilgisayar üzerinden analiz ediliyor.

Yapılan bu analizler sonucunda bölgedeki yol durumu ve araç/sürücü profili gibi kriterlere göre düzenlenen trafik, öğrenciler için daha güvenilir bir hale getiriliyor. Geleneksel yöntemlerle mukayese edildiğinde çok daha ekonomik ve pratik bir yönetim imkanı sunan yeni sistemler, sırasıyla birçok test bölgesinde uygulanmaya başlanıyor.

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Florida'nın Orange İlçesi'nde başlatılan bu proje, şu an için 250'den fazla devlet okulu ve 200.000'den fazla öğrenciyi kapsıyor. Bu okulların çevrelerini detaylıca analiz edip haritalandıran proje ekibi, ilk test sonuçlarından ziyadesiyle umutlu. Öyle ki projenin yöneticisi Eren Özgüven, bu sürecin öğrenciler, yayalar ve sürücüler için büyük kazanımlar sağlayacağını belirterek ne kadar iddialı olduklarını vurguluyor.

Peki, sizler bu yapay zeka projesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce proje, öğrencilerin güvenliğini üst seviyeye taşıyabilecek mi? Benzer bir uygulama, ülkemizde de yapılmalı mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.