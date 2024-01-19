Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Fırlatma Töreni
Abone Ol
Güncelleme:
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu canlı yayında fırlatma töreni düzenlendi. Tören, Florida'da gerçekleştirildi ve büyük bir heyecanla takip edildi. Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki önemli adımlarından biri olan bu misyon, ülkenin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini gösteriyor.
- Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu fırlatma töreni
FLORIDA - Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu canlı yayında fırlatma töreni düzenlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel