İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonu başarıyla kalkış yaptı

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonu, planlandığı gibi saat 00.49'da başarıyla kalkış yaptı.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) misyonu, planlandığı gibi saat 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan başarıyla kalkış yaptı. Gezeravcı'nın içinde olduğu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatı, saat 20.30'da aileleriyle vedalaşıp Crew Dragon uzay aracına hareket etmişti.

Gezeravcı'nın "Görev Uzmanı" olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte; Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.