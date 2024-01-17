Amerika'da Türk konukseverliğinde rol model!

Amerikada Türk kültürünün gönüllü elçisi iş insanı Fatih Dinçer yıllardır Türk kültürünü ve Türk misafir perverliğini Amerika'nın Florida eyaleti Miami şehrinde yardım sever kişiliğiyle gerek burada yaşayan Türklere gerekse tüm Amerika'da yaşayanlara yıllardır Türk konuk severliğin rol modeli oluyor.

Fatih Dinçer, Miami'nin Downtown Bayside bölgesinde bulunan Lombardi's Restaurant'ın sahibi olarak öne çıkan bir iş insanıdır. Miami'de uzun yıllardır gönüllü Türk misafirperverliği ile Türk kültürünü tanıtarak adeta bir gönüllü elçi gibi hareket etmektedir. Miami'ye gelen Türkler için uğrak bir mekan haline gelmiştir.

Fatih Dinçer'in, değerli bir iş insanı olarak tanınmasının arkasında, Miami'deki belediye başkanlarına sürekli olarak Türk yemeklerini ikram etmesi ve onlara Türk tatlıları ve börekleri hediye olarak göndermesi gibi etkileyici davranışları bulunmaktadır. Bu davranışları, gönüllü Türk kültürü elçisi oluşunu gösteren güçlü işaretlerdir.

Miami'deki Türk iş insanı Dinçer, "Fatih Sultan" olarak anılmaktadır. Bu unvan, onun hayırsever ve yüce gönüllü olduğunu vurgulayan bir ifadedir. Aynı zamanda, bu isimle anılması, onun Miami'deki Türk topluluğu arasında ne kadar saygı gördüğünün bir göstergesidir.

Değerli iş insanı Dinçer, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuş olup, babasının kökeni Malatya'ya, anne tarafının ise Trabzon'a dayanmaktadır. Dinçer'in yeni projesi, ilerleyen zamanlarda Amerika'nın en büyük Türk restoranını kurarak dünya çapında bir marka haline getirmek istemesidir. Dinçer, sözlerine, dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahip olmamıza rağmen, ticari kaygılar nedeniyle tarihi Türk mutfağından uzaklaşıldığına ve bu nedenle Türk mutfak kültürünün yurt dışında layıkıyla tanıtılamadığına vurgu yaparak devam etmiştir. İleride, tarihi Türk mutfağına özgü lezzetleri ve orijinal reçeteleri koruyarak, Türk mutfak kültürüne yakışır bir restoran yatırımı yapmayı düşündüğünü ifade ederek sözlerini tamamlamıştır.