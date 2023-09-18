Florida'da kıyıya vuran köpek balığı kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan çekerek kurtarmayı başardılar.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Escambia County'de kıyıya vuran camgöz köpek balığı, plajda denize girenler tarafından kurtarıldı. Dört kişi kumsalda mahsur kalan köpekbalığını hiçbir önlem almadan okyanusa çekmeye çalıştı. Kuyruğundan çektikleri köpek balığını bir süre sonra yeniden okyanusa bırakmayı başardılar.

Panikle kurtarma operasyonunu izleyen diğer tatilciler de köpek balığının yeniden suyla buluşmasının ardından sevinç çığlıkları attı. - FLORIDA