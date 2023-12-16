Yapay Zeka, Tıp Alanında Doktorları Geride Bırakıyor

Yapay zeka, diğer birçok sektörde olduğu gibi tıp sektöründe de önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Florida Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma, kaydedilen bu ilerlemenin çok ciddi seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor. Öyle ki artık, doktorlarla bile rekabet edebiliyor. İşte detaylar

Yapay zeka, doktorlardan daha başarılı!

Araştırma kapsamında incelemeye alınan, ChatGPT temelli bir yapay zeka modeli olan GatorTronGPT, tıp alanında oldukça önemli bir seviyeye ulaştı. Akademik metinlerin yazımı konusunda doktorlarla rekabet eden ve hatta onları geride bırakmayı başaran model, yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

195 milyar kelimeden oluşan bir veri kümesiyle ve 82 milyar kelimelik klinik metinleriyle eğitilen model, sağlık sektöründe iddialı bir bilgi havuzunu yapısında barındırıyor. Bu havuz aracılığıyla yazdırılan tıbbi makaleleri hem gerçek tıp doktorları hem de çeşitli analiz algoritmaları aracılığıyla test eden araştırmacı ekip, bu metinlerin gerçek metinlere kıyasla en az yüzde bir oranında daha başarılı olduğu sonucuna ulaştı.

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GatorTronGPT ve benzeri yapay zeka modelleri, sağlık sektöründe; tıbbi makalelerin yazım süreçlerinde, hasta bilgilerinin incelenmesi ve dosyalanması işlemlerinde, teşhis konulması süreçlerinde ve hastalarala birebir etkileşim gerektiren işlerde aktif olarak rol alabilecek düzeye ulaştı.

Bu tür gelişmeler, bir yandan tıp alanındaki istihdamın insanlardan robotlara kaymasıyla ilgili tahminleri güçlendirirken diğer yandan gelinen nokta ile ilgili daha fazla fikir sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.