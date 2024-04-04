Güney Afrikalı futbolcu Luke Fleurs kaçırıldıktan sonra vurularak öldürüldü

24 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Luke Fleurs, Johannesburg'un 16 kilometre batısındaki Gauteng'in Florida bölgesinde arabasından indirilip vurularak öldürüldü.

Kaiser Chiefs'in defans oyuncusu Luke Fleurs'un vurulduğu iddia edildi. Güney Afrika Polis Sözcüsü Yarbay Mavela Masondo, Sunday World gazetesine yaptığı açıklamada, polisin olayla ilgili bilgi topladığını ve daha fazla yorum açıklama yapacaklarını belirtti.

Fleurs, bir benzin istasyonunda beklerken kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Masondo, saldırganların Fleurs'u vurduktan sonra arabayla kaçtığını iddia etti.

Fleurs'un kulübü Kaizer Chiefs, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, futbolcunun trajik bir olayda hayatını kaybettiğini duyurdu ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Fleurs, geçen yıl Pretoria merkezli SuperSport United'dan ayrıldıktan sonra Kaiser Chiefs'e katılmıştı. Futbolcu, yeni kulübüyle olan anlaşmasını kutlamak için sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşmış ve "Hayaller gerçek oluyor" demişti.

Fleurs'un ölüm haberi, arkadaşları, ailesi ve taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Fleurs'a duyulan özlem ve üzüntü dile getirildi.