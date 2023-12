'Florida Jokeri' GTA 6'nın yaratıcılarından 2 milyon dolar talep ediyor

' Florida Jokeri' olarak da bilinen Lawrence Sullivan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) yaratıcıları Rockstar Games'in, oyunun fragmanında kendisine benzetildiği iddiasıyla 1-2 milyon dolar borçlu olduğunu iddia etti.

GTA 6 da dahil olmak üzere tüm oyunların olayı, gerçek hayatın birer parodileri olmaları

GTA serisinin alamet-i farikası olan fragman, sosyal medyadaki çeşitli viral kliplerin parodisini yapıyor ancak Sullivan, oyundaki belirli bir karakterin kendisine esrarengiz bir benzerlik taşıdığına ikna olmuş durumda.

Update: Florida Joker is now demanding $2 million from Rockstar Games for using his appearance: "Y'all took my likeness, y'all took my life." https://t.co/XZA2hZu8Fw pic.twitter.com/9fQgmRqYWn — GTA 6 Trailer Countdown ? (@GTAVI_Countdown) December 9, 2023

Sullivan, kendine özgü boyalı saçları ve yüz dövmeleriyle çektirdiği sabıka fotoğraflarının viral olmasıyla ün kazanmış ve kendisine ' Florida Jokeri' lakabı takılmıştı. GTA 6 fragmanındaki söz konusu karakterin mor saçları ve göz ve yanak çevresindeki benzer dövmeleri, Sullivan'ın ısrarla "Bu benim. İlham aldıkları kişi bu. Bu benim. Bu benim" demesine sebep oldu.

The Walking Dead hayranlarına kötü haber! Oyunu kapatılıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Rockstar Games'in bir diyaloğa girmesi ya da kendisine yüklü bir tazminat ödemesi gerektiği konusunda ısrar ederek, "Hepiniz benim benzerliğimi aldınız. Hepiniz benim hayatımı aldınız" dedi.

Bu maddi tazminat talebi Rockstar Games için bir ilk değil. Daha önce Grand Theft Auto V'in (GTA V) piyasaya sürülmesi sırasında aktris Lindsay Lohan, oyundaki küçük bir karakter için benzerliğini kullandıkları iddiasıyla şirketi dava etmeye çalışmıştı. Ancak mahkeme 2018 yılında Lohan'ın iddialarını reddetti ve karakteri "jenerik bir genç kadın" olarak değerlendirdi. Sullivan, en azından şu an itibariyle, Rockstar Games'e karşı yasal işlem başlatmadı.

Tartışmalar sürerken, gerçek dünyadaki bireyler ile video oyunlarındaki kurgusal karakterlerin kesişimi hakkında sorular ortaya çıkıyor. GTA 6 fragmanında gerçek dünyadaki muadili Florida kadar kaotik bir Vice City tasvir edilmiş olması, Sullivan'ın şikayetlerinin oyun için benzerlikle ilgili bir dizi tartışmanın sonuncusu olmayabileceğini düşündürüyor.

Arthur Morgan's actor in RDR2, Roger Clark reacts to Florida Joker wanting to talk with Rockstar: "You ain't getting a job at Home Depot with that face." https://t.co/E2jOYciweI pic.twitter.com/UUuEMGBjau — GTA 6 Trailer Countdown ? (@GTAVI_Countdown) December 10, 2023

Sullivan'ın iddiasının yasal bir dayanağı olup olmadığını zaman gösterecek. Kendisine ayrıca Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı canlandıran Roger Clark da cevap verdi: "Hiçbir zaman seninle iletişime geçmeyecekler. Sana verdikleri bu ünlenme şansını kullan ve 2 milyon dolardan vazgeç."

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.