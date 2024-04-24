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Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan MacDill Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir timsah piste çıktı. İniş yapmış bir uçağın yanında timsah görüldüğü ve 3 görevli tarafından dikkatlice yakalandığı bildirildi. Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yakalanarak Hillsborough'daki nehre bırakıldı. MacDill Hava Kuvvetleri Üssü, timsahın daha uygun bir ortama yerleştirildiğini duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletindeki MacDill Hava Kuvvetleri üssünde bir timsah piste çıktı. Görüntülerde timsahın bir uçağın yanında bulunduğu ve 3 görevli tarafından dikkatli bir şekilde yakalandığı görüldü.

Florida'nın Tampa bölgesinde bulunan MacDill Hava Kuvvetleri dün yaptıkları açıklamada, iniş yapmış bir uçağın yanında timsah görüldüğünü ve görevliler tarafından dikkatli bir şekilde yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "MacDill Hava Kuvvetleri Ãœssü'nde bir timsah piste çıktı. Timsah Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından yakalanarak Hillsborough'daki nehre bırakıldı. En yeni dişli havacımız (timsah) üs dışında daha uygun bir ortama yerleştirildi. FWC'ye yardımları için özel teşekkürler" denildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı

Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı

Uçak pistine çıkan timsahı görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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