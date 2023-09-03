ABD Başkanı Joe Biden, Idalia kasırgasından etkilenen aileleri ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletinde geçen hafta meydana gelen Idalia kasırgasından etkilenen aileleri ziyaret etti. Biden, yaptığı açıklamada tam destek sözü verdi.

ABD Başkanı Biden Florida eyaletine yaptığı ziyarette Idalia kasırgası hakkında açıklamalarda bulundu. "Bugün Jill ve ben ilk müdahale ekipleriyle ve Idalia Kasırgası nedeniyle hayatları altüst olan ailelerle vakit geçirdik" diyen Biden, "Bugün Florida ve tüm Güneydoğu halkına net bir mesaj vermek üzere Live Oak'taydım. Idalia'nın yaralarını sararken eyaletlerinizin ihtiyaç duyduğu herhangi bir şey varsa, bu yardımı seferber etmeye hazırım. Ulusunuz arkanızda ve iş bitene kadar yanınızda olacağız" dedi.