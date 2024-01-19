Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğunu Bursalı çocuklarla izledi

Uzay yolcuğu Bursa'da heyecanla izlendi

BURSA - SpaceX'e ait uzay aracı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. ABD yerel saatiyle 16.49'da başlayan tarihi uçuşu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlar, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki dev ekranda takip etti.

Tarihi anı vatandaşlarla izleyen Bakan Tunç, "Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek" dedi.

GUHEM'e ilk kez geldiğini ve gurur duyduğunu ifade eden Tunç, GUHEM'in Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini belirterek, Alper Gezeravcı uzayda 13 tane deney yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gezeravcı 14 gün sonra inşallah aramıza dönecek. Türkiye'de onu coşkuyla karşılayacağız ve orada yaptığı deneyleri milletimize anlatacak. Bu ilk olacak ama bundan sonrası artık peşi sıra gelecek. Özellikle uzay teknolojisi alanında çok sayıda bilim insanı ülkemizden yetişecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün bu bir başlangıç. Türkiye'nin uzayda kendi ürettiği uyduları var. Haberleşme uyduları var ve sürekli geliştirdiği uyduları var. Savunma sanayi teknolojisinde belli bir noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun gösterdiği hedefte hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. İşte bugün de bunun en güzel örneğini gördük. Alper'e hayırlı yolculuklar diliyoruz. 14 gün sonra aramıza inşallah sağ salim gelmesine ve orada gördüklerini, yaşadıklarını, yaptığı deneyleri anlatmasını bekliyoruz. Nice uzay yolculukları inşallah. Türkiye Yüzyılı inşallah bilimin yüzyılı olacak, teknolojinin yüzyılı olacak. Gençlerin ve çocukların yüzyılı olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin daha nice başarılara adım atmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'a eşlik eden Vali Mahmut Demirtaş, "İnşallah Alper kardeşimiz 13 gün sonra aramıza sağ salim dönecek. Bugün bu noktaya gelmemize vesile olan Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri var. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok büyük bir şey başardık. İnşallah ülkemiz 22 yıl sonra daha güzel şeyleri başaracağına inanıyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Hayatımdaki en özel anlardan bir tanesi. Ülkemizin geleceği çok parlak. Çocuklarımız çok çalışmalı. Hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Kardeşimiz belki uzaya çıkan ilk isim oldu ama inanıyorum ki çok gencimiz uzaya çıkıp orada bilimsel çalışmalar yapacak" dedi.

Bursa Ticaret Sanayi Başkanı Odası İbrahim Burkay, katıldığı tarihi organizasyonda, "Özellikle Türkiye'nin 100. yılında ortaya koymuş olduğu uzay misyonu, bizim en büyük yol haritamız oldu. Biz dedik ki Türkiye'nin ilk gökbilimi Bursa'da niye olmasın, diyerek projeye başladık. Çok şükür bugün ilk astronotumuzu Uluslararası Uzay İstasyonunda bu akşam yolladık. Bu çok büyük bir hayal. Ülkemizin en büyük 10 ekonomik ülkeler seviye girmesinde bu alan olmazsa olmaz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

GUHEM'in Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili Youtube üzerinden yaptığı canlı yayını 300 bin kişi izledi.