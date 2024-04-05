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Florida'da vincin aracın üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti

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ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Bir işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı edildi.

Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, "Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım" dedi.

Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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