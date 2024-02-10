Üye Girişi
Haberler

ABD'de küçük uçak otoyola iniş yaparak alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

ABD'nin Florida eyaletinde bir küçük uçak, otoyola iniş yaparken bir araca çarptı ve alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde otoyola iniş yapan küçük uçak, bir araca çarparak alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinden 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak, her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida'da Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı. Ancak uçağın kanadı otoyoldaki bir araca çarptı. Yoğun dumanın yükseldiği uçak, alev topuna döndü. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki 3 kişinin kurtulduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten King, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Florida Ohio Ulaşım Güvenlik Havacılık Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title