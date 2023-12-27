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Florida'da kaza sonrası sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen kazada üst geçitte asılı kalan kamyonun içinde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

? ABD'nin Florida eyaletinde itfaiye ekipleri, kaza sonrasında üst geçitte asılı kalarak kamyonun içinde sıkışan şoförü kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach County bölgesinde yerel itfaiye ekipleri, kaza yaparak üst geçitte asılı kalan kamyonunun içinde sıkışan kamyon şoförünü kurtardı. Yetkililer, şoförün yağış sebebiyle 18 tekerlekli kamyonun kontrolünü kaybettiği, kaza yaraprak üst geçitte asılı kaldığını belirtti. Aracın içinden hafif yaralı çıkan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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