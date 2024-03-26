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Florida'da yeni karar! 14 yaşından küçük bireyler sosyal medya kullanamayacak!

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Günümüz dünyasında sosyal medya en büyük sorunlardan biri. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve ergenlik çağındaki bireylerin sosyal medya kullanımı büyük zararlara yol açmakta. Türkiye'de henüz olmasa da dünyanın birçok yerinde sosyal medyaya yönelik yeni yasaklar ve kısıtlamalar koyuluyor. İşte Florida'da alınan sosyal medya yasağı kuralı ve detayları…

Florida'da yeni karar! 14 yaşından küçük bireyler sosyal medya kullanamayacak!

Dünyanın pek çok yerinde sosyal medya yasağı uygulamaları başladı. Bu kapsamda birçok ülke giderek daha da küçük yaşlara düşen sosyal medya kullanımını durdurmak amacıyla yeni kararlar alıyor. Florida'da bu yasakları gündeme getiren ülkelerden bir tanesi.

Florida'da alınan karara göre artık 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Bu kapsamda HB 3 sosyal medya tasarısı olarak adlandırılan yasaya göre:

14 yaşın altındaki herhangi bir çocuğun sosyal medya platformunda hesap oluşturmasının yasaklanması,

14 veya 15 yaşındaki küçüklerin sosyal medya hesapları için ebeveyn izni gerektirme,

Sosyal medya platformlarının, bir ebeveyn veya veli izin vermediği sürece 14 veya 15 yaşında bir kişinin sahip olduğu tüm hesapları 90 itiraz günü süresiyle sonlandırmasını,

Sosyal medya platformlarının yeni hesaplarda üçüncü taraf yaş doğrulama yöntemlerini kullanmasını,

14 yaşından küçüklerin veya ebeveynlerinin veya vasilerinin 10 iş günü içinde hesap kapatma talebinde bulunmasını,

zorunlu kıldı.

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Buna göre artık Florida sınırlarında 15 yaşından küçük bireylerin-çocukların sosyal medya hesabı kullanması yasak. Bununla beraber yaşını dolduran kişilerin sosyal medya hesabı açabilmesi için "ebeveyn-veli" izni gerekmekte. Yaş güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla da sosyal medya platformlarının 3. taraf yaş doğrulama sistemleri kullanmaya başlamasına yönelik açık çağrıda da bulunuldu.

Yasayı "bilerek veya dikkatsizce" ihlal eden siteler içinse ihlal başına 50 bin ABD dolarına kadar para cezası kesilecek. Ayrıca bunun yanı sıra avukat ücretleri ve mahkeme masraflarından da sorumlu olacaklar. Kalıcı ihlaller içinse büyük tazminatlar ve platformların bölge içerisinde kullanımının tamamen yasaklanması gibi cezalar kararlaştırılacak.

Peki siz Florida'da alınan sosyal medya yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net'i takip edebilirsiniz…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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