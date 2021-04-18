56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.

Takım şampiyonu Delko

TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.

Mayolar sahiplerini buldu

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Burak Deniz Burak Sergen
Spor Muslera Arda Turan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 15:39:37. #1.16#

title