Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldı.
KAMPTAN AYRILDI
Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.
YERİNE BAŞKA BİRİ GETİRİLDİ
Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.