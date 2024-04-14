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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu

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'lük Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya geldi. Fransız temsilcisi rakibini 106-73 mağlup eden sarı lacivertli ekip, Kadınlar EuroLeague'de üst üste 2. defa kupaya uzandı.

Mersin'de düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da sahne alan son Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı üst üste 3., toplamda 6. kez finalde mücadele etti. Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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