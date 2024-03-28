Fransa Başbakanı, başörtüsü darp iddiasına iftira davası açılacağını söyledi

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, başörtüsünü çıkarmadığı için okul müdürü tarafından darp edildiğini öne süren öğrenciye iftira davası açılacağını söyledi.

Öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istediğini fakat darp etmediğini savunan müdür ise sosyal medyadaki ölüm tehditlerinin ardından istifa etti.

Fransa’da İslamcıların okullara yönelik tehditleri, iki öğretmenin öldürülmesinin ardından ciddiye alınıyor.

Öğretmen 2020’de Paris’te bir sokakta başı kesilerek öldürülmüş, beş ay önce ise bir diğer öğretmen Dominique Bernard, Arras kentindeki okulunda öldürülmüştü.

İstifa eden ve ismi açıklanmayan okul müdürü ise Paris’teki Maurice Ravel Lisesi’nde görev yapıyordu.

Geçen hafta Cuma günü iş arkadaşlarına bir e-posta gönderen müdür “Kişisel güvenliğim ve kurumumuzun güvenliği için görevimden istifa etme kararı aldım” dedi ve ekledi:

“Devlet okullarında geçirdiğim 45 yıl ve sizlerle geçirdiğim son derece doyurucu ve yoğun yedi yılın ardından ayrılıyorum.”

28 Şubat’ta gerçekleşen olayda müdür, üç kadın öğrenciden yasalara uyarak başörtüsünü çıkarmalarını talep etti.

İkisi başörtülerini çıkarırken üçüncüsü çıkarmadı ve bir tartışma yaşandı.

İlerleyen günlerde sosyal medyada müdüre yönelik ölüm tehditleri yayılırken bu tehditler İçişleri Bakanlığı’na yönlendirildi.

Savcılar ölüm tehdidinde bulunan iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu kişilerin kimlikleri açıklanmazken Eğitim Bakanlığı bunların okulla ilişkili kişiler olmadığını aktardı.

Eğitim Bakanı Nicole Belloubet’in de ziyaret ettiği okulun etrafında polisler devriye gezmeye başladı.

Olaya dair açılan soruşturmada müdürün kıza vurduğuna dair bir kanıt bulunamadı.

Bunun üzerine Başbakan Attal, öğrenciye iftira davası açılacağını söyledi:

“Devlet her zaman laikliğin ihlaline ve eğitim kurumlarımıza sızmaya çalışan İslamcılığa karşı sahada mücadele eden yetkililerin yanında olacaktır.”

Ülkede siyasi yelpazenin sağından da solundan da siyasetçiler, saygı duyulan bir eğitimcinin kariyerinin internet üzerinden başlatılan bir nefret kampanyasıyla bitmesine tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu hükümet okullarımızı korumayı beceremiyor” dedi.

Le Pen’in yeğeni ve bir başka aşırı sağcı parti olan Yeniden Fetih’in liderlerinden Marion Merechal ise “Bu, devletin yenilgisidir. İslamcılık kangreni daha fazla zemin buluyor” ifadelerini kullandı.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler’den Bruno Retailleau da “Politikanız ‘aman olay çıkmasın’ olunca sonunuz da böyle oluyor. Taviz vere vere bu noktaya gelindi” dedi.

Sosyalist Parti’den Boris Vallaud ise “Bu kabul edilemez. Bir okul müdürü ölüm tehditleri nedeniyle istifa etmek zorunda kalıyorsa bu kolektif bir başarısızlıktır” diye konuştu.

Bomba tehdidi nedeniyle tahliye

Öte yandan Çarşamba günü Paris’te bazı okullar, İslamcılardan geldiği düşünülen bomba tehditlerinin ardından tahliye edildi.

Geçen hafta da Paris genelinde 30 okul benzer tehditler almıştı.

Tehditler hakkında soruşturma başlatan yetkililer, bunun Rusya kaynaklı bir dezenformasyon olabileceği ihtimalini de dışlamadı.

Başbakan Attal bu ayın başlarında Fransa’nın Ukrayna’ya desteğini sekteye uğratmak için Kremlin’in “devasa bir dezenformasyon kampanyası başlattığını” söylemişti.