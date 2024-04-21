Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. Ayak Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MIYC) düzenlenen Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Norveç ve Rusya'dan 34 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Yatçılar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar, sınıflarına göre koy içinde yarışa başladı.

Güneşli bir havada rüzgarı kullanarak birbirleriyle mücadele eden ve körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturan yatlar, yarışı tamamladı.

Trofenin son ayağı 5. ayakta sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-0

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Eker 40 (Ahmet Eker)

3- Wakkorama (Cem Hakko)

IRC-1

1- Parma (Ivan Zotov)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Vamos (Erce Demirtaş)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-3

1- M2-DRD Hotels (Hasan Çıplak)

2- Auriga (Behlül Usluoğlu)

3- Looping (Yriy Sholov)