Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takım, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

Millilerin İstanbul kampı 8 Nisan'da sona erecek.

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan milli takım, daha sonra 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürecek.