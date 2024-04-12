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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup ederek finale yükseldi

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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 89-80 mağlup ederek finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler:  Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fenerbahçe: Meesseman 17, Anderson 10, Mlic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa

ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11

1. Periyot: 27-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-42 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-62 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Mersin Fransa Basketbol Spor Güncel Haberler

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