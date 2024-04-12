Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup ederek finale yükseldi
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 89-80 mağlup ederek finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, pazar günü oynanacak finalde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 17, Anderson 10, Mlic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-42 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 66-62 (Fenerbahçe lehine) - MERSİN