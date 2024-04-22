Honor 200 Lite, Fransa'da tanıtılacak

Honor, orta sınıfa hitap edecek en yeni akıllı telefonu Honor 200 Lite için ilk açıklamayı yaptı. Telefonu 25 Nisan'da Fransa'da piyasaya süreceğini açıklayan şirket, bazı temel özellikleri ve tasarımı da gözler önüne serdi.

Honor 200 Lite 25 Nisan'da tanıtılacak

Honor 200 Lite; 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Ekranın üst orta kısmında çift selfie kamera kurulumuna ev sahipliği yapan bir bölüm bulunuyor. Telefonun arka tarafında 108 Megapiksel ana kamera yer alıyor. Arkada üçlü kamera kurulumu olacağını belirtelim.

Honor 200 Lite gücünü MediaTek Dimensity 6080 yonga setinden alıyor. Ayrıca 12GB RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama alanıyla da performansını artırıyor. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çıkacağı düşünülüyor. Cihazın hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh bataryadan besleneceğini belirtelim.

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Tasarım açısından 200 Lite; polikarbonat arka yüze ve düz çerçeveye sahip. Parmak izi tarayıcısı ise sağ kenardaki güç düğmesine dahil edilecek. Midnight Black, Cyan Lake ve Starry Blue renk seçenekleriyle satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Telefonun 6,78 mm kalınlığında ve 166 gram ağırlığında olacağını da belirtelim. Cihazın fiyatlandırması ve tüm özellikleri henüz açıklanmadı. 25 Nisan'da Fransa'daki lansman için bizi takip etmeyi unutmayın.

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