İran, Fransa, İngiltere ve Almanya Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran ; Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya Büyükelçilerini " İsrail'in İran aleyhine girişimleri karşısında sorumsuz tutum sergiledikleri" gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Tahran Büyükelçileri, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bazı yetkililerinin, Siyonist rejimin ülkemizin vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik eylemlerine İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi konusunda sorumsuz tavırları üzerine, bu ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Siyonist rejimin ülkemizin vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı gerçekleştirdiği ve sonuncusu Şam'daki ülkemizin büyükelçiliğine korkakça saldırı olan bir dizi eylemine İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi konusunda bazı İngiliz, Fransız ve Alman yetkililerin sorumsuz tutumlarını takiben, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff, Fransız Büyükelçi Nicola Resch ve Alman Büyükelçi Hans Udo Muzel bu sabah Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı."