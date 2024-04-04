FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye'ye 5 basamak birden geriledi

FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye 5 basamak birden geriledi.

TÜRKİYE 40. SIRADA

FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta kendine yer buldu.

ARJANTİN ZİRVEDE

Listenin zirvesinde Arjantin 1. Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri sabit kaldı.