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Villeneuve d'Ascq LM, ZVVZ USK Prag'ı yendi

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Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2

ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12

1. Periyot: 26-27

Devre: 37-43

3. Periyot: 63-62

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yendi.

Finale yükselen Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi, bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin karşılaşmasının galibi olacak.

Kaynak: AA / Spor

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