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Fransa İsrail'e silah parçaları gönderdi

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini belirtti.

Lecornu, Paris'te Fransa savunma sanayisini güçlendirme temalı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Fransız araştırma sitesi Disclose ve bağımsız gazete Marsactu'nun, Fransa'nın Ekim 2023 sonunda İsrail'e en az 100 bin mitralyöz mermisi gönderdiği iddiasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Lecornu, "sosyal medyada yayılan çok sayıda yalan haber" bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Fransız savunma sanayisinden 2022'de 15 milyon avroluk malzeme sipariş ettiğini belirten Lecornu, bunun Fransa'nın ihraç ettiği savunma ürünlerinin yüzde 0,2'sine karşılık geldiğini kaydetti. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile bu alanda yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve 15 milyon avronun çok büyük bir miktar teşkil etmediğini dile getirdi.

Fransa'nın sadece İsrail'in üçüncü ülkelere tekrar ihraç etmesine olanak sağlayan askeri ürünlerin satışına izin verdiğini ifade eden Lecornu, bu ürünlerin silah parçalarından oluştuğunu aktardı.

Fransız bakan, "Demir Kubbe" adı verilen savunma sistemi için kullanılan küçük parçalar gibi Fransa'nın İsrail'e savunma ekipmanlarında kullanılan parçalar gönderdiğini ifade etti.

Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşurken de bir çeşit yeni "Soğuk Savaş" dönemine girildiğini ve büyük güçler arasında rekabet olduğunu söyledi.

"Rusya bizim için bir tehdit oluşturuyor." diyen Lecornu, terör tehdidinin de giderek yükseldiğini, terörle mücadele başarısının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Lecornu, nükleer bir güç olan Fransa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade ederek, ülkesinin Almanya ve İngiltere'den daha az obüs üretmediğini söyledi. Fransa'da 2007'den bu yana barut üretilmediğini dile getiren Lecornu, savunma sanayisinin yıllar içinde özelleştirildiğini kaydetti.

Lecornu, ayrıca Fransız donanmasının İran'ın desteklediği Husilerin saldırılarına karşı şu ana kadar 22 adet Aster füzesiyle karşılık verdiğini bildirdi.

"Dünya yeniden silahlanıyor." diyen Lecornu, NATO'daki ülkelerin çoğunun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını, tüm ülkelerin silah edinmeye çalıştığını, bu durumu Fransız savunma sanayisi için bir "fırsat" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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