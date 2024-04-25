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Macron: Avrupa'nın güvenilir bir savunma stratejisi oluşturması gerekiyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın değişen dünyanın zorluklarına karşı savunmasını artırması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın Rusya gibi küresel tehditler karşısında yeterince silahlanmadığını ifade etti. Macron, Avrupa'nın savunma ve ekonomi alanlarında bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın "güvenilir" bir savunma stratejisi oluşturması gerektiğini belirterek, "Avrupa'mız ölümlüdür ve ölebilir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde Avrupa'nın dış politikasına ilişkin konuşma yaptı. Avrupa'nın değişen dünyanın zorluklarına karşı savunmasını artırması gerektiğini belirten Macron, Avrupa'nın Rusya gibi küresel tehditler karşısında yeterince silahlanmadığını ifade etti. Avrupa'yı "güvenilir" bir savunma stratejisi oluşturmaya çağıran Macron, "Avrupa'mız ölümlüdür ve ölebilir. Bu yalnızca bizim seçimlerimize bağlı olarak değişebilir" dedi. Avrupa'nın savunma ve ekonomi alanlarında bağımsız olması gerektiğine dikkat çeken Macron, "Kendi savunma sanayimizi geliştirme sorumluluğunu üstlenmezsek egemenliğimizi, özerkliğimizi nasıl inşa edebiliriz?" ifadesini kullandı.

"Avrupa ABD'nin tebaası olmadığını göstermeli"

Avrupa'ya daha fazla ve daha hızlı üretmesi çağrısında bulunan Macron, Avrupa'nın hiçbir zaman ABD'nin "tebaası" olmadığını göstermesi gerektiğini söyledi. "Savunma sanayisi olmadan savunma olmaz. Onlarca yıldır yeterli yatırım yapmadık" diyen Macron, Avrupalılara yerli firmalardan askeri teçhizat satın almayı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra sınır tanımayan bir biçimde hareket ettiğini ifade ederek, Moskova'nın "sınırlarının" nerede olduğunun artık belli olmadığını söyledi. Rusya'nın ve Çin'in küresel ticaret kurallarına uygun davranmadığını vurgulayan Macron, Avrupa Birliği'ne ticaret politikasını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. - PARİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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