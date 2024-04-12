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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı finale yükseldi

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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.

Turnuvanın ikinci maçında bugün saat 19.00'da Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2

ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12

1. Periyot: 26-27 (USK Prag lehine)

Devre: 37-43 (USK Prag lehine)

3. Periyot: 63-62 (Villeneuve d'Ascq LM lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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