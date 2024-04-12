FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı finale yükseldi
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.
Turnuvanın ikinci maçında bugün saat 19.00'da Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2
ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12
1. Periyot: 26-27 (USK Prag lehine)
Devre: 37-43 (USK Prag lehine)
3. Periyot: 63-62 (Villeneuve d'Ascq LM lehine) - MERSİN