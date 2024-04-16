Paris 2024 Olimpiyatları meşalesi, Antik Olimpiya'da muhteşem geleneksel bir tören yakıldı Yakıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi, Antik Olimpiya'da muhteşem geleneksel bir törenle yakıldı. Bu tören, 26 Temmuz'da başlayacak Oyunlar için yedi yıllık hazırlıkların son dönemecini işaret ediyor.

Yüksek rahibe rolündeki Yunan oyuncu Mary Mina, bulutlu hava nedeniyle parabolik ayna yerine yedek bir alev kullanarak meşaleyi yaktı. Bu, Yunanistan ve Fransa'da bir bayrak yarışının başlangıcını simgeliyor.

Bayrak yarışı, Olimpiyat alevinin Paris'teki açılış töreninde yakılmasıyla sona erecek. Antik Olimpiya'daki stadyumdan başlayarak, meşale taşıyıcıları alevi, 26 Nisan'da Atina'da Paris Oyunları organizatörlerine teslim edilene kadar Yunanistan boyunca 5.000 kilometreden fazla (3.100 mil) taşıyacak.

İlk meşale taşıyıcı, 2021 Tokyo Oyunları'nda altın madalya kazanan Yunan kürekçi Stefanos Douskos oldu. O, modern oyunların tekrar canlanmasının arkasındaki itici güç olan Fransız Baron Pierre de Coubertin'in kalbinin bulunduğu yakındaki bir anıta koşacak. İkinci koşucu, 2004 Atina Oyunları'nda üç madalya kazanan Fransız yüzücü Laure Manaudou olacak. O, meşaleyi Yunan Avrupa Birliği yetkilisi Margaritis Schinas'a devredecek.

Daha sonra alev, Atina'nın Pire Limanı'ndan, 1896'da - Atina'daki ilk modern oyunların yapıldığı yıl inşa edilmiş Fransız üç direkli yelkenli gemisi Belem ile yolculuğuna devam edecek.

Alev, 8 Mayıs'ta yaklaşık 2.600 yıl önce Yunan koloniciler tarafından kurulan Marsilya şehrine ulaşacak ve ardından 26 Temmuz'daki açılış töreninden önce Paris'e doğru yavaş yavaş ilerleyecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Olimpiyat alevinin Temmuz ayında Paris'ten geçerken 2015 saldırısının gerçekleştiği Bataclan konser salonunun yanı sıra Shoah Anıtı'ndan da geçeceğini söyledi.

Hidalgo, Yunanistan'ın Olimpiya kentinden France 2 TV'ye verdiği demeçte, "Bu meşale, dünya bu kadar kötü bir durumdayken daha da güçlü olan halklar arası dostluk ve barış mesajıdır," dedi.

Paris'te, meşale taşıyıcılar ayrıca Place de la Concorde meydanı ve Ulusal Meclis gibi tarihi yerlerin yanı sıra Belleville veya Porte de la Chapelle gibi işçi sınıfı mahallelerinden geçecek, dedi Hidalgo.

Fransa'nın Bastille Günü'nü kutladığı 14 Temmuz'da alevi ağırlayacak olan Paris belediye binası, "ziyaretçilerin ve Parislilerin bu gezegenlerarası kardeşlik simgesini görebilmeleri için" tüm gece açık kalacak.

Paris'in Shoah Anıtı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi tarihine adanmıştır.