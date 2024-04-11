Fransa'da nefes kesen maç! 5 gollü çılgın düelloda üstünlük üç kez el değiştirdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ile Barcelona yarı final için avantajlı skor elde etmek için Parc des Princes'te kozlarını paylaştı. Son 11 yılda 11. kez karşılaşan ve artık bir Şampiyonlar Ligi klasiği haline gelen PSG-Barcelona kapışmasında gülen Barcelona oldu.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İspanyol ekibi 37. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçip devreyi üstün tamamladı. PSG soyunma odasından büyük coşku ve baskıyla dönüp önce Dembele ile 48. dakikada ardından 50'de Vitinha ile goller bulup 2-1 öne geçti. 62. dakikada Raphinha bir dakika önce oyuna giren Pedri'nin şık asistinde topu ikinci kez filelere gönderdi: 2-2.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN ASİST

77. dakikada ise oyuna 76'da giren Christensen, İlkay'ın kornerden gönderdiği ortaya kale ağzından kafa vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı: 3-2.

BARCA'DA İKİ İSİM RÖVANŞ MAÇINDA YOK

Barcelona'da Sergi Roberto ile Christensen gördükleri sarı kartlar nedeniyle 16 Nisan'daki rövanşta cezalı duruma düştü. Bu turu geçen takım, Atletico Madrid-Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek.