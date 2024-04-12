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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i yendi ve finale çıktı

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Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa

ÇBK Mersin : Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11

1. Periyot: 27-20

Devre: 48-42

3. Periyot: 66-62

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 yendi.

Sarı lacivertliler, 14 Nisan'da oynanacak finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Basketbol Mersin Fransa Spor Güncel Haberler

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