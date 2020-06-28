2 işçinin şehit olduğu saldırının failleri etkisiz hale getirildi
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2 işçinin şehit olduğu saldırının failleri etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3...

2 işçinin şehit olduğu saldırının failleri etkisiz hale getirildi
28.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:30

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir".

(İHA)

Kaynak: İHA

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