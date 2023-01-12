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Çatak'ta 2 gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

3. Sayfa Haberleri

Çatak'ta 2 gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Van'ın Çatak ilçesi kırsalında keçilerini otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin yapılan çalışma sonucu 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Çatak'ta 2 gün önce keçilerini otlatırken kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

VAN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında keçilerini otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin yapılan çalışma sonucu 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi'nde ikamet eden Mazlum Tanış (23), 2 gün önce keçi sürüsünü otlatmaya götürdü. Tanış'ın akşam eve dönmediğini fark eden ailesi ve yakınları Mazlumu aramaya çıktı. Aramalarda sonuç alamayan yakınları durumu jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi. Dün sabah saatlerinde jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından Tanış'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışmaları başlattı. İlk gün sonuç alınmayınca ekipler bu gün sabah saatlerinde civar mahallelerden gelen vatandaşların desteğiyle tekrar arama çalışmasını başlattı. Akşam üstü Mazlum Tanış'ın cansız bedeni kayalıklar arasında bulunarak Çatak Devlet Hastanesine getirildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çatak Van 3. Sayfa Haberler

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