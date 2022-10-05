Van gündem haberleri: Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi

Gelen Van haberlerine göre Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) skolyoz ameliyatı yapılan 19 yaşındaki hastanın omuriliğinde tespit edilen 68 derecelik eğrilik 22 dereceye kadar düzeltildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) skolyoz ameliyatı yapılan 19 yaşındaki hastanın omuriliğinde tespit edilen 68 derecelik eğrilik 22 dereceye kadar düzeltildi.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Bedih Sarıbulak, omuriliğindeki eğrilik ve ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontroller sonucu omuriliğinde 68 derece eğrilik tespit edilen Sarıbulak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Merih Can Yılmaz ve diğer görevliler tarafından ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyatın ardından hastanın omuriliğindeki eğrilik 22 dereceye kadar giderildi.

Opr. Dr. Yılmaz, gazetecilere skolyoz ameliyatının Van'da ilk defa ve başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın omurilik eğriliği ve yürüyüşlerde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Yılmaz, "Tetkiklerde hastada 68 derece görünen bir skolyoz saptandı. Bunun altında yatan sebeplerini araştırdık. Bütün beyin ve omurilik MR taramaları yapıldı ve gergin omurilik sendromu saptandı." dedi.

Buna bağlı olarak skolyozun geliştiğini fark ettiklerini ve hasta ile yakınlarını, ameliyatın riskleri ve oluşabilecek komplikasyonlarla ilgili bilgilendirdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle gergin omurilik sendromu ameliyatı yapıldı. Hastanın gergin omuriliği serbestleştirildikten sonra skolyoz cerrahisine geçildi. Skolyoz ile hastanın sırtına daha önce ölçülmüş poliaksiyel vida sistemi yerleştirilip, manevrayla skolyoz açısı düzeltildi. 68 derece gibi yüksek eğriliklerde, hastanın açısı bir anda sıfır dereceye getirilemiyor. Amacımız hastayı 30 veya 20 derece açılarına getirmekti. Şu an açısını 22 dereceye kadar düzelttik. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamız taburcu aşamasına geldi."

Sarıbulak da ağır yük taşıdığında ya da yürüdüğünde rahatsızlandığını belirterek, ameliyatını yapan doktorlara teşekkür etti.