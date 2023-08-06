Van'da hamile kadın polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan hamile kadın, rahatsızlanması üzerine polis helikopteri ile hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.