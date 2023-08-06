Van'da hamile kadın polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
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Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan hamile kadın, rahatsızlanması üzerine polis helikopteri ile hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Van'ın Çatak ilçesinde, hamile kadın, polis helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.
Dalbastı Mahallesi'nin Altınçeşme mezrasında yaşayan 33 yaşındaki Saadet Tinç'in rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun ardından Van Havacılık Şube Müdürlüğünden havalanan helikopter, bölgeye iniş yaptı.
Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca helikoptere taşınan Tinç, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tinç'in buradaki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Sağlık