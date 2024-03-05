Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti
Van'ın Çatak ilçesinin Kaymakamı Sercan Sakarya, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Sakarya, gereken işlemlerin yapılacağını ve kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti. Ayrıca şehit yakınlarının da ziyaret edildiği programda, ilgili kurum yetkililerine talimatlar verildi.
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti.
Beraberindeki kurum amirleri ile kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bilgi Mahallesi'ne giden Kaymakamı Sakarya, vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ziyaretler esnasında Mahalle Muhtarı Hüseyin Urut'tan mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sakarya, kaymakamlık olarak gereken işlemlerin yapılacağı ve kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti.
Şehit yakınlarının da ziyaret edildiği programda, Kaymakam Sakarya ilgili kurum yetkililerine gerekli talimatları verdi. - VAN