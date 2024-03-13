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Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir?

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İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir?

İYİ PARTİ VAN ÇATAK ADAYI KİM?

İYİ Parti Çatak Belediye Başkan Adayı Cevdet Yılmaz oldu.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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