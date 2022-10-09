Son dakika haberleri! Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu

Son dakika haberi: VAN'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübüne üye 27 doğasever, terör olayları nedeniyle 29 yıl önce boşaltılan doğal ve tarihi güzellikleriyle görenlerin beğenisini toplayan Çatak ilçesine bağlı kırsal mahalle ve bağlı mezralara bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi.

VAN'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübüne üye 27 doğasever, terör olayları nedeniyle 29 yıl önce boşaltılan doğal ve tarihi güzellikleriyle görenlerin beğenisini toplayan Çatak ilçesine bağlı kırsal mahalle ve bağlı mezralara bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi.

Van'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübü, kent turizmi açısından önem taşıyan yerlerin tanıtımı amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, kulüp üyesi 27 doğasever, 1993 yılında terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere, 18 kilometrelik bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi. Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi ve bağlı 3 mezraya yapılan bisiklet turu ve doğa yürüyüşünde doğaseverler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini görme imkanı buldu.