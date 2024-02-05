Çığ felaketinde şehit olanlar için anma programı düzenlendi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinde şehit olan 42 kişi için Çatak ilçesinde anma programı düzenlendi.

Van- Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 Şubat 2020'de çığ düştü. Yoldan geçen bir iş makinesi ile bir minibüs kara gömüldü. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ayrıca çevre köylerde olayı duyanlar da yardım için bölgeye geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalara o gün ara verildi. Bir gün sonra yeniden başlatılan arama çalışmaları sürerken; ikinci kez çığ düştü. Kurtarma ekipleri ile çalışmalara katılan vatandaşlar, tonlarca kar kütlesinin altında kaldı. Bölgeye gelen birçok uzman ekip, çığ altında kalanları kurtarmak için zorlu hava şartlarına rağmen çalışma yürüttü. Her 2 çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi yaralandı.

KAYMAKAM ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Çığ faciasının 4'üncü yıl dönümünde şehitler için anma programı düzenlendi. Programa Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi Çemik mezrasında şehit güvenlik korucularının mezarları başında dualar edildi, camide mevlit okutuldu. Daha sonra Kaymakam Sakarya ve beraberindekiler, şehit ailelerini ziyaret etti. Sakarya, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine de sabır diliyorum. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için valiliğimiz koordinasyonunda tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın alınan bu tedbirlere riayet etmesini istiyorum. Halkın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

?ÖNLEMLER ARTIRILDI

Çığ faciasının ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kar yağışının yoğun olduğu ve çığ riskinin olduğu günlerde Van-Bahçesaray kara yolu tamamen ulaşıma kapatılıyor. Kar yağışının olmadığı fakat çığ riskinin olduğu günlerde de günün belli saatlerinde yoldan geçişlere izin verilmiyor. Bölgede, çığ tehlikesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana trafiğe kapalı tutuluyor.