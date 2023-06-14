Doğaseverler Kaybolan Kuzuyu Buldu, Sahibini Arıyor

Doğaseverler 3 bin rakımlı Fatma Hatun Gölü civarında buldukları kuzunun sahibini arıyor

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 24 kişi, keşfedilmeyi bekleyen Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Çatak ilçeleri arasında bulunan ve yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü'ne (Gola Fatım hatune) düzenledikleri gezi sırasında bir sürprizle karşılaştılar. Sürüsünden kaybolup tek başına kalan kuzuyu bulan doğaseverler, sahibini arıyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez'in öncülüğünde 24 kişilik bir ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Çatak ilçeleri arasında yer alan Karabet dağlarının zirvesine yakın, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü'ne Gola Fatım hatune) yürüyüş düzenlediler. Yürüyüş sırasında yayladan geçen sürülerden birinden kopmuş olan bir kuzu yalnız başına yaylada kaldığını gören doğaseverler, önce kuzuyu sevdiler daha sonra başkan Ömer Demez, kuzuyu sırtına alarak dağdan indirdi. Kuzunun sahibi için sosyal medyadan duyuru yapıldı sahibi bulunduğunda kendisine teslim edilecek.

"Kuzuyu dağda bulduk"

Ekip arkadaşları ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledikleri sıra kuzunun tek başına olduğunu ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü başkanı Ömer Demez, "Çok korkmuştu sanırım bir kaç gün yalnız kalmıştı. Bizi görünce bize doğru koşarak geldi. Bir arkadaş tutmak istedi bir daha ürktü kaçmaya başladı. Kuzuyla uzun süre yürüdükten sonra sakinleşti. Sakinleştikten sonra karnını doyurdum. Daha çok küçük her gün ona süt alıyorum çünkü daha ot az yiyebiliyor. Yakındaki sürü çobanına sorduk, yakın olan köye haber verdik daha sahibi çıkmadı. Bana çok alıştı benimle geziyor beraber markete süt almaya gidiyoruz" dedi.

"Bu mekanın güzelliği bize huzur verdi"

Geçen sene Vadi Doğa Sporları Kulübü keşif ekibi ile keşfini yapmış oldukları Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Çatak ilçeleri arasında yer alan Karabet dağlarının zirvesine yakın, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Fatma Hatun Gölü'ne (Gola Fatım hatune) 24 kişilik bir ekip ile yeniden bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden kulüp üyesi Mahmut Çelik, "Siirt, Şırnak ve Şirvan göçerlerinin geçiş güzergahında bulunan bu göl aynı zamanda bir yayla. Çiçekleri, karlı dağı ve manzarasıyla insana estetik duyguların zirvesini yaşatıyor. Zorlu ve zor olduğu kadar zevkli yaklaşık 2-2,5 saatlik bir dağ tırmanışı ve kar kütlesi tünelinden geçtikten sonra yaylaya ve göle vardık. Normalde hava durumunda açık görünen hava burada bizi gözyaşları ile karşıladı ve bir türlü durmayı bilemedi. Baştan ayağa ıslanmamıza rağmen bu mekanın güzelliği, bize verdiği huzur, ciğerlerimize çektiğimiz temiz hava ve yaşattığı adrenalin insanoğlunun parayla alınabileceği bir şey değildi. Bu yayladan geçen sürülerden birinden kopmuş olan bir kuzu yalnız başına yaylada kalmış, kaybolmuş. Bizi görünce adeta imdat ister gibi melemeye başladı. ve o koca dağı bu kuzuyu sırtına alarak indiren Ömer Demez'e teşekkür ediyorum. Kuzunun sahibi için sosyal medyadan duyuru yapıldı sahibi bulunduğunda kendisine teslim edilecektir. Dağların zirvesine tırmanmaya katlanamayanlar güzel manzara görmekten mahrum kalır. Bu güzellikleri kelimeler ile ifade etmek çok zor olduğundan sizlere buranın görsellerini sunuyoruz" diye konuştu.

Gola Fatım hatune Van'ın Çatak ilçesi sınırları dahilinde bulunan 2 bin 900 rakımlı buzul göldür. Adeta saklı bir cennet köşesi. Bilinmemesi daha iyi çünkü bilinirse her yer olduğu gibi bu gölde kirletilmiş olur. Gola Fatım hatune/ Fatma hatun gölü: rivayet edilir bu göl bölgesinde yayla kuran halk yazı bu göl kenarında geçirir. Yaylanın ileri geleninin kızı yayla da fakır bir ailenin oğluna aşık olur. Fakat babası bir türlü kabul etmez kızı gence vermez. Bütün istemelerine rağmen zengin adam kızı vermez. Kız çaresiz kalır ve kendini üstten göle atar gölde boğulur. Genç kızın ismi Fatım'dır. (Fatma) O gün göle kızın ismi verilir. O günden beri gölün ismi Gola Fatım Hatune/ Fatma Hatun Gölü olarak kalır.