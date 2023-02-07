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Güvenlik korucuları deprem bölgesine sevk edildi

Yerel Haberler

Güvenlik korucuları deprem bölgesine sevk edildi

Van'ın Çatak ilçesinde görevli 163 güvenlik koruyucusu deprem bölgesine sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde görevli 163 güvenlik koruyucusu deprem bölgesine sevk edildi.

10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Çatak ilçesinde görevli olan ve afet, deprem ile tahliye eğitimi almış güvenlik korucuları, Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından afet bölgesine uğurlandı. Açıklamalarda bulunan Kaymakam Sakarya, "Şimdiden hayırlı yolculuklar dilerim. Allah kazasız belasız inşallah ulaşmayı nasip eder. Kendinize çok dikkat edin orda sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu zor durumda hepinizin canı gönülden çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Tekrardan hayırlı olsun sağ salim varın inşallah" dedi

Güvenlik koruyucusu Ferit Ayna ise 2011'de Van depremini yaşamış birisi olduğunu belirterek, "Canı gönülden Çatak'tan çıkıyoruz. Sağ salim gidip sağ salim döneceğiz inşallah. Çok geçmiş olsun herkese" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Şeylan Sakarya Çatak Van Yerel Haberler

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