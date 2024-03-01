Üye Girişi
Haberler

Van'ın Çatak Kaymakamı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncelleme:

Van'ın Çatak ilçesinin kaymakamı, mahallelerin ihtiyaçlarını planlamak ve hızlı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, ilçedeki her mahallenin ihtiyaçlarını planlayarak hızlı çözümler üretmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam Sakarya, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ilgili kurum amirleri ile birlikte Büyükağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İdris Ertem'den mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sakarya, daha sonra mahalle halkının sorunlarını da dinledi. İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalara son sürat devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Sakarya, "Kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak ve halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenliyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizi ziyaret ederek mahalle halkımızın taleplerini dinliyor ve hızlı çözümler üretiyoruz. Bu hafta da kaymakamlık ve kurum amirlerimiz ile birlikte Büyükağaç Mahallesi'ni ziyaret ettik. İlçemizdeki her mahallemizin ihtiyaçlarını planlayarak hızlı çözümler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra mahallede faaliyet gösteren Kur'an kursunu ziyaret eden Kaymakam Sakarya, kursun ihtiyaçları ve talepleri hakkında ilçe müftüsü ve mahalle imamından bilgi aldı.

Ardından Büyükağaç İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları tek tek gezen Kaymakam Sakarya, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğretmen ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra Büyükağaç Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bölgenin asayiş ve güvenliği hakkından bilgi alan Kaymakam Sakarya, ardından mahalleden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çatak Van Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli? Cüneyt Özbek kimdir? CHP Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek kaç yaşında, nereli? Bedri Ağaç kimdir? CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç kaç yaşında, nereli? Bedri Ağaç kimdir? CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç kaç yaşında, nereli? Sami Er kimdir? AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Sami Er kaç yaşında, nereli? Paskalya ne zaman? Paskalya Bayramı nedir, ne zaman kutlanır 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title