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Van yerel haberleri: Gravi aşiretine mensup gençler Çatak'ta buluştu

Yerel Haberler

Van yerel haberleri: Gravi aşiretine mensup gençler Çatak'ta buluştu

Van haber: Van ve Hakkari'de yaşayan Gravi aşiretine mensup gençler Çatak ilçesinde bir araya geldi.

Van ve Hakkari'de yaşayan Gravi aşiretine mensup gençler Çatak ilçesinde bir araya geldi.

Van'ın Çatak, Gevaş ve Gürpınar ile Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yaşayan Gravi aşireti mensubu gençler, Çatak ilçesinde kahvaltı bir araya geldi. Aşiretin Çatak'taki mensuplarının organize ettiği kahvaltı programının ardından gençler, Gravi aşireti kanaat önderi Vahdettin Eraslan'ı ziyaret edip sohbet etti.

Aşirete mensuplar, gençler arasında kaynaşmayı ve birlik beraberliği güçlendirmek için bir araya geldiklerini, bu tür organizasyonları ise ayda bir farklı ilçelerde sürdürmeyi planladıklarını belirttiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Gevaş Çatak Van Yerel Haberler

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