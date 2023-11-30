Vanlı iş kadınından öğrencilere yardım

Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük tarafından yürütülen "Sevginin Melekleri" projesi kapsamında Çatak ilçesindeki öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Vanlı iş kadını Sevgi Başıbüyük tarafından başlatılan proje çerçevesinde gönüllüler, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sığırcık, Yuvalıçam ve Albucak ilkokullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Kış mevsimiyle birlikte okullara giden çocukların sıkıntılarının daha da artığını kaydeden Başıbüyük, çocukların zorlu kış sürecini atlatabilmesi için katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Yardımların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştığını aktaran Kaymakam Sercan Sakarya, bu tarz yardımların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, çocukların sevinmesine katkı sunan, destek olan ve emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım kampanyasında İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı eşlik etti. - VAN