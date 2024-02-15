Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Yukarınarlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kurum amirleri ile birlikte kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Yukarınarlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Sakarya, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek için ilgili kurum müdürleri ile birlikte Yukarınarlıca Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Mahalle Muhtarı Sadi Kaplan'dan mahallenin genel durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Sakarya, daha sonra hane ziyaretleriyle mahalle halkının sorunlarını dinledi.

Kaymakam Sakarya, yapılan ziyaretlerle bütün mahallelere ulaşıp vatandaşların sorunlarını mahallinde dinlemek istediklerini belirterek, "Herhangi bir nedenle kamu hizmetlerine erişemeyenlere ulaşarak istedikleri hizmeti sunmak, sorunlarını dinlemek, devletimizin şefkat elini en ücra mahalleye kadar uzatmak, mahalle sorunlarını mahallede bizzat dinlemek ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Yeni yapılan Yukarınarlıca İlkokulunu da ziyaret ederek, sınıfları tek tek gezen Kaymakam Sakarya, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğretmen ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Sakarya, Yukarınarlıca Jandarma Karakolunu ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bölgenin asayiş ve güvenliği hakkından bilgi almasının ardından mahalleden ayrıldı. - VAN